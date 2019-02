Trump diz que negociações comerciais com China foram "muito produtivas"

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse neste domingo que as negociações na véspera com a China foram “muito produtivas”, enquanto negociadores trabalhavam para resolver o impasse comercial antes do prazo de 1º de março para imposição de mais tarifas pelos Estados Unidos sobre importações chinesas.

Trump afirmou em publicação no Twitter nesta manhã que as conversas prosseguiriam neste domingo.

No sábado, ambos os lados reportaram reduzir as diferenças. Autoridades tentam chegar a um acordo sonre uma série de questões complexas que governam a relação entre as duas maiores economias do mundo, incluindo as atuais políticas cambiais da China e aplicação de direitos de propriedade intelectual.

Na sexta-feira, Trump disse que havia uma “boa chance” de um acordo surgir e que ele poderia estender o prazo de 1º de março, bem como avançar com uma reunião com o presidente Xi Jinping.

Os Estados Unidos devem aumentar as tarifas impostas sobre 200 bilhões de dólares em importações chinesas de 10 para 25 por cento, a menos que Trump decida por um adiamento.

A imposição de tarifas por ambos os países e a ameaça de uma ação mais severa têm sido principais motivos da tensão econômica global nos últimos meses. A situação contribuiu para recentes oscilações bruscas nos mercados acionários e é considerada por alguns como a razão por trás da desaceleração dos investimentos.

Por Howard Schneider