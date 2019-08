Comemoração de 50 anos de "Abbey Road", dos Beatles, reúne multidão na famosa faixa de pedestres

Aniversário de 50 anos da foto dos Beatles em Abbey Road 08/08/2019 REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES (Reuters) - Centenas de pessoas se reuniram junto à faixa de pedestres mais famosa do mundo, nesta quinta-feira, para comemorar o 50º aniversário do dia em que os Beatles foram fotografados sobre ela, criando uma das capas de disco mais conhecidas da história da música e uma imagem imitada por fãs incontáveis desde então.

A foto de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr cruzando a faixa de pedestres de Abbey Road foi tirada diante dos estúdios de gravação da EMI onde estes registraram o álbum homônimo em 1969.

O fotógrafo escocês Iain Macmillan só tirou seis fotos do grupo no local, e a quinta foi usada para a capa do 11º disco da banda, lançado no dia 26 de setembro de 1969.

A foto mostra Lennon de terno branco na dianteira do grupo. Ringo está de terno preto, Paul está descalço e segurando um cigarro e Harrison veste jeans azul. Um Fusca aparece estacionado ao fundo.

O Fusca voltou à posição nesta quinta-feira enquanto o tráfego era lento nas ruas movimentadas enquanto dezenas de fãs desfilavam pela faixa preta e branca para tirar fotos como lembrança.

“Abbey Road”, que foi escolhido pelos leitores da revista Rolling Stone como o melhor disco dos Beatles em 2009, foi o único dos álbuns originais britânicos do grupo a não estampar nem o nome da banda nem o título na capa.

O disco foi o último a ser gravado por todos os quatro membros da banda juntos, e tem faixas compostas por cada um deles, como “Come Together”, de Lennon, “Here Comes the Sun”, de Harrison, “Maxwell’s Silver Hammer”, de Paul, e “Octopus’s Garden”, de Ringo.

Menos de um ano depois de “Abbey Road” ser lançado, a banda de rock que mais vendeu discos se separou, encerrando uma revolução musical de uma década que transformou os anos 1960 e lançou as fundações da cultura popular moderna.

Os estúdios, que mais tarde foram rebatizados de Abbey Road, e a faixa de pedestres receberam o status de proteção governamental em 2010.