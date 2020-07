Foto de archivo de Charlie Daniels tocando el violín con su banda en el escenario en el Séneca Fest 2013 en Gignilliat Field.

LOS ÁNGELES, 6 jul (Reuters) - El líder de la banda de música country Charlie Daniels, cantante del éxito ganador del Grammy “The Devil Went Down to Georgia”, murió el lunes a los 83 años en un hospital de Tennessee, dijo su representante.

Daniels, miembro del Salón de la Fama de la Música Country y del Grand Ole Opry, murió por una ataque cerebral, según un comunicado de su representante, Don Murry Grubbs.

Reporte de Lisa Richwine. Editado en español por Lucila Sigal