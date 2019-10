Cancelan concierto de Bryan Adams en Chile por recientes protestas

Foto de archivo. El cantante canadiense Bryan Adams durante un concierto en Marbella, España. 24 de julio de 2013. REUTERS/Jon Nazca.

SANTIAGO, 22 oct (Reuters) - Un concierto del cantante canadiense Bryan Adams esta semana en Santiago fue cancelado debido a las recientes protestas en el país sudamericano, informaron el martes los organizadores.

El intérprete de “(Everything I do) I do it for you” se iba a presentar el jueves 24 en el Movistar Arena de la capital chilena, que está bajo estado de emergencia por las violentas manifestaciones.

“Bryan Adams tenía muchas ganas de presentarse para sus fans en Chile con su Shine A Light Tour, pero dada la situación actual en terreno, la primera preocupación de Bryan era el bienestar de sus fans en Chile, su banda y su equipo de trabajo”, dijeron los organizadores en un comunicado.

“Él espera que se alcance una solución pacífica y rápida y que la normalidad vuelva al pueblo de Chile lo antes posible”, agregó.

Santiago ha estado bajo toque de queda nocturno desde el sábado debido a los disturbios detonados por un alza en el precio del transporte subterráneo y que ha derivado en saqueos e incendios, con miles de personas detenidas.

Reporte de Fabián Andrés Cambero