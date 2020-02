Estadounidense Diane Warren gana el Premio de Música Polar sueco

La compositora estadounidense Diane Warren posa en la alfombra roja en la premiación de los Oscar. Febrero, 2020. REUTERS/Eric Gaillard

ESTOCOLMO, 11 feb (Reuters) - La compositora estadounidense Diane Warren, quien escribió exitosos temas para cantantes como Celine Dion, Cher y Lady Gaga, recibió el martes el Premio de Música Polar.

Anteriores ganadores del premio fundado en 1989 por Stig Anderson, productor y representante de la banda sueca ABBA, incluyen a Paul McCartney, Bob Dylan, Paul Simon, Elton John y Metallica.

“Recibir el Premio de Música Polar es increíble (...) cuando vi los ganadores anteriores, que podría estar con ese tipo de compañía es alucinante”, dijo Warren en un video en la página web del organismo que entrega el galardón.

Cher, que habló en el mismo video, dijo: “Es una gran compositora, no hay nadie mejor que ella”.

Warren, conocida por épicas baladas pop y románticas, ha tenido más de 80 canciones en el top 10, según el Salón de la Fama de los compositores, en el que fue incluida en 2001.

Escribió el éxito de Lady Gaga de 2015 “Til It Happens to You”, un tema desde la perspectiva de una víctima de agresión sexual que ayudó a impulsar el Movimiento #MeToo.

Todos los años se entregan dos premios, tradicionalmente uno a un músico clásico y uno pop. El comité también galardonó a la soprano austríaco-rusa Anna Netrebko, una de las virtuosas más destacadas del mundo de la ópera.

Ambas ganadores recibirán 1 millón de coronas suecas (103.500 dólares).

Reporte de Colm Fulton. Editado en español por Lucila Sigal