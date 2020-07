"Watchmen" encabeza nominaciones a los premios Emmy, Netflix lidera entre plataformas

La actriz Regina King en la premiere de "Watchmen", Los Ángeles, EEUU, 14 octubre 2019. REUTERS/Monica Almeida

LOS ÁNGELES, 28 jul (Reuters) - El drama distópico de superhéroes de HBO “Watchmen” y la comedia “The Marvelous Mrs. Maisel” lideraron el martes las nominaciones a los Premios Emmy, los principales galardones a la televisión.

“Watchmen” recibió 26 nominaciones, incluida mejor serie limitada, mientras que “The Marvelous Mrs. Maisel”, de Amazon Studio , obtuvo 20, entre ellas la de mejor actriz para Rachel Brosnahan.

Netflix lideró todas las plataformas con un récord de 160 nominaciones, seguido por HBO con 107.

Las nominaciones a mejor serie dramática incluyeron “Succession”, “Ozark”, “The Crown”, “The Mandalorian”, “Better Call Saul”, “Killing Eve”, “Stranger Things” y “The Handmaid’s Tale”.

“The Marvelous Mrs. Maisel” competirá en la categoría de mejor comedia con “Schitt’s Creek”, “Curb Your Enthusiasm”, “Dead To Me”, “Insecure”, “The Good Place”, “The Kominsky Method” y “What We Do in the Shadows”.

Los Premios Emmy serán entregados en una ceremonia el 20 de septiembre.

Casi todos los nominados a los Emmy terminaron de filmar antes de que la pandemia del coronavirus paralizara la producción en Hollywood.

“A pesar de los desafíos sin precedentes que enfrenta la industria del entretenimiento, ha sido un año extraordinario para la televisión”, dijo el presidente y presidente ejecutivo de la Academia de Televisión, Frank Scherma, en un comunicado.

“La televisión ha inspirado, unido y dado consuelo a una audiencia global esta temporada”, agregó.

Reporte de Jill Serjeant; editado en español por Lucila Sigal