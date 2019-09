Una animación busca generar conciencia sobre el sida en el cumpleaños de Freddie Mercury

LONDRES (Reuters) - Un nuevo video de animación con dos glóbulos blancos enamorados fue lanzado el jueves para conmemorar el que habría sido el cumpleaños 73 de Freddie Mercury y ayudar a generar conciencia sobre la continua lucha mundial contra el sida.

El cantante, compositor y vocalista principal de la banda de rock Queen murió en 1991 a los 45 años debido a complicaciones por esa enfermedad.

El videoclip de cuatro minutos lanzado por Universal Music Group (UMG) acompaña al tema del cantante “Love Me Like There’s No Tomorrow” (Quiéreme como si no hubiera un mañana), de 1985. La historia de los dos glóbulos blancos, uno de los cuales está infectado con el virus VIH, muestra el poder del amor sobre el miedo y la ignorancia.

“Queríamos contar una historia que fuera relevante para la vida de Freddie, pero no explícitamente sobre él”, dijeron los directores Esteban Bravo y Beth David en un comunicado.

Tomar una perspectiva más “microscópica” permite una exploración más matizada de las luchas que enfrentan las personas con VIH/sida en sus relaciones personales y en la sociedad, añadieron.

“La comunidad LGBT+ luchó durante años por el derecho a la investigación y a la atención sanitaria adecuada, y gracias a esa lucha, se han salvado millones de vidas. Queríamos celebrar esa victoria”, dijeron Bravo y David.

El video también pretende ser un homenaje al trabajo del Mercury Phoenix Trust, creado tras la muerte del cantante para ayudar a apoyar proyectos en todo el mundo en la lucha contra el VIH y el sida.

La canción “Love Me Like There’s No Tomorrow” proviene de “Never Boring”, la colección definitiva de Freddie Mercury en solitario, que saldrá a la venta el 11 de octubre en todo el mundo a través de UMG, Hollywood Records y Mercury Records.

Escrito por Gareth Jones. Editado en español por Lucila Sigal