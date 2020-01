Billie Eilish ganha principais prêmios e domina Grammy 2020

LOS ANGELES (Reuters) - A sensação adolescente Billie Eilish foi a maior vencedora do Prêmio Grammy de domingo, conquistando as quatro principais categorias —álbum, música, gravação do ano e artista revelação— em um feito raro na maior premiação da indústria musical.

Billie Eilish posa para fotos com os prêmios Grammy 26/01/2020 REUTERS/Monica Almeida

Com seu estilo único, a cantora de 18 anos venceu com seu álbum de estreia, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, gravado com seu irmão Finneas em um quarto de Los Angeles, e seu sucesso “Bad Guy” foi escolhido como gravação e música do ano. Ao todo, foram 5 prêmios para a jovem.

“Nós não fizemos este álbum para ganhar um Grammy. Escrevemos sobre depressão, pensamentos suicidas e mudanças ambientais”, disse Finneas quando os dois receberam os prêmios. “Ficamos aqui confusos e gratos”.

Questionada nos bastidores sobre o que faria a seguir, Eilish disse que “estar neste momento é tudo em que estou pensando... Vou fazer o que eu sentir”.

A premiação começou com uma homenagem à lenda do basquete Kobe Bryant, morto em um acidente de helicóptero no domingo.

“Estamos literalmente de coração partido aqui, na casa que Kobe Bryant construiu”, disse a apresentadora da noite, Alicia Keys, em referência ao ginásio Staples Center, casa do time Los Angeles Lakers, pelo qual Bryant fez sua carreira. “Nunca em um milhão de anos imaginamos que teríamos de começar a cerimônia assim”.

A estrela do R&B Lizzo levou três de suas oito indicações, enquanto o rapper country Lil Nas X conquistou duas vitórias pelo seu sucesso “Old Town Road”, uma colaboração com o cantor Billy Ray Cyrus.

“Ele disse ao mundo que era gay e, da noite para o ,se tornou uma inspiração e um modelo para centenas de jovens em todo o mundo”, disse a comediante Ellen DeGeneres, também abertamente homossexual, ao apresentar Lil Nas X.

Ariana Grande se apresentou com músicas do álbum “Thank u, Next”, como “7 Rings” e “Imagine”, mas não venceu em nenhuma das cinco categorias nas quais fora indicada.

Gwen Stefani e seu noivo, Blake Shelton, seguraram as mãos enquanto cantavam o dueto “Nobody But You”, enquanto Camila Cabello apresentou o novo single “First Man”, uma emotiva homenagem ao seu pai. Demi Lovato foi aplaudida de pé em sua primeira apresentação em grandes premiações desde que teve uma overdose em 2018.

Os vencedores do Grammy são escolhidos por membros da Academia da Gravação, que está envolvida em uma polêmica após a saída da executiva-chefe Deborah Dugan e suas acusaçõe de conflitos de interesse no processo de nomeação. A Academia negou as alegações.