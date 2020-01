SAIBA MAIS-Confira os principais vencedores do Grammy 2020

LOS ANGELES (Reuters) - A 62ª edição do Grammy, a maior premiação da indústria musical, foi realizada em Los Angeles no domingo, apresentada pela cantora Alicia Keys.

Gary Clark Jr. posa com prêmios Grammy 26/01/2020 REUTERS/Monica Almeida

Confira a lista dos vencedores nas principais categorias:

ÁLBUM DO ANO

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, de Billie Eilish

GRAVAÇÃO DO ANO

“Bad Guy”, de Billie Eilish

MÚSICA DO ANO

“Bad Guy”, escrita por Billie Eilish & Finneas O’Connell

ARTISTA REVELAÇÃO

Billie Eilish

MELHOR PERFORMANCE SOLO DE POP

“Truth Hurts”, de Lizzo

MELHOR ÁLBUM VOCAL DE POP

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, de Billie Eilish

MELHOR ÁLBUM DE RAP

“Igor”, de Tyler, The Creator

MELHOR ÁBUM DE R&B

“Come Home”, de Anderson.Paak, com participação de André 3000

MELHOR ÁBUM DE COUNTRY

“While I’m Livin”, de Tanya Tucker

MELHOR ÁLBUM DE ROCK

“Social Cues”, de Cage The Elephant

MELHOR FILME MUSICAL

“Homecoming”, de Beyoncé

Por Jill Serjeant