DATOS-Principales ganadores de los Premios Grammy 2019

LOS ÁNGELES (Reuters) - Los Premios Grammy, los principales honores de la industria de la música, fueron entregados el domingo en una ceremonia en vivo en Los Ángeles conducida por la cantante de R&B Alicia Keys.

Ludwig Goransson acepta el premio de Grabación del Año por "This Is America" en nombre de Childish Gambino en la entrega de los Premios Grammy, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 10 de febrero de 2019. REUTERS/Mike Blake

A continuación una lista de los ganadores de las principales categorías.

Álbum del Año:

Golden Hour - Kacey Musgraves

Grabación del Año:

“This Is America” - Childish Gambino

Canción del Año:

“This Is America” - compositores Donald Glover & Ludwig Goransson

Mejor Nuevo Artista:

Dua Lipa

Mejor Interpretación Pop:

“Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)” - Lady Gaga

Mejor Álbum Pop Vocal:

Sweetener - Ariana Grande

Mejor Álbum de Rap:

Invasion of Privacy - Cardi B

Mejor Álbum de Música Country:

Golden Hour - Kacey Musgraves

Mejor Álbum de Rock:

From the Fires - Greta Van Fleet

Mejor Video Musical:

This is America - Childish Gambino

Reporte de Gina Cherelus, Editado en español por Lucila Sigal