Jóvenes, talentosos y únicos: principales nominados a los Grammy van a su propio ritmo

23 ene (Reuters) - Den un paso al costado pop y rap. Desde Billie Eilish a Bon Iver y Rosalía, los principales competidores en los premios Grammy del domingo están cambiando los géneros musicales tradicionales con una notable fusión de estilos.

FOTO DE ARCHIVO. La cantante catalana Rosalía actúa en la ceremonia de entrega de los premios Goya, en Sevilla, España. 2 de febrero de 2019. REUTERS/Marcelo del Pozo.

La sensación adolescente Eilish, la cantante Lizzo y el rapero de country negro y gay Lil Nas X lideran las nominaciones para los principales premios en la industria de la música, en una lista que favorece a las mujeres y a los recién llegados sobre estrellas establecidas como Taylor Swift, Ed Sheeran y Bruce Springsteen.

Aunque el rap y el R&B superaron al rock en 2017 como el género musical dominante en Estados Unidos, la lista para los cuatro principales premios Grammy -álbum, grabación, canción y mejor artista nuevo del año- está integrada por músicos que desafían las etiquetas claras.

Eilish, de 18 años, quien tuvo un exitoso año con temas como “Bad Guy” y “All the Good Girls Go to Hell” de un álbum grabado con su hermano Finneas en su habitación de Los Ángeles, es un buen ejemplo.

“Lo que ella está haciendo es único”, dijo Melinda Newman, editora ejecutiva de Billboard para la costa oeste de Estados Unidos y Nashville.

“Abarca lo alternativo, abarca el rock, abarca el pop y abarca el pop alternativo. Entra en algún lugar en ese género raramente indefinido que introduce muchos elementos diferentes”, agregó Newman.

Eilish tiene seis nominaciones a los Grammy, que incluyen álbum, grabación y canción del año, así como mejor artista nuevo e interpretación solista pop.

Lizzo, de 31 años, una intérprete de flauta formada en la música clásica, encabeza la lista con ocho nominaciones en categorías que incluyen urbano, R&B y pop, mientras el recién llegado Lil Nas X, de 20 años, que compite en seis categorías, batió el ranking de Billboard el año pasado con su rap country “Old Town Road” en colaboración con Billy Ray Cyrus.

Otros artistas que compiten por álbum del año incluyen “Norman F***ing Rockwell” de Lana Del Rey, cuyo estilo va desde el pop orquestal hasta el rock psicodélico, y el disco “I,I” de Bon Iver, en el que participan casi 50 músicos.

“Los Grammy han estado funcionando obviamente sobre volverse más diversos e inclusivos en todos los sentidos, incluyendo el cuerpo de votación, y pienso que eso se ve reflejado en una lista más diversa de nominaciones este año”, dijo Newman.

El campo de mejor artista nuevo refleja a casi todos los géneros, desde la cantante española Rosalía, cuyas influencias van desde el flamenco al reggeaton, a la británica Yola, que se describe a sí misma como country-soul, y a la banda de Nueva Orleans Tank and the Bangas, cuyo rock fusiona rock, soul, hip-hop y spoken word.

La ceremonia de los premios Grammy en Los Ángeles será transmitida en vivo el domingo por el canal de televisión CBS.

Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal