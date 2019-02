Lady Gaga, Ariana Grande, Brandi Carlile ganan primeros premios Grammy

LOS ÁNGELES (Reuters) - Lady Gaga, la banda sonora del filme “Black Panther” y la cantante folk Brandi Carlile se llevaron el domingo los primeros premios Grammy antes de la transmisión televisiva de la ceremonia, cuya anfitriona será la cantante de R&B Alicia Keys.

El exitoso tema de Gaga “Shallow” de la película “A Star is Born” recibió el Grammy a mejor canción escrita para medio visual, mientras “Joanne (Where Do You Think You’re Going)” ganó el premio a mejor interpretación solista.

Gaga, quien cantará el domingo más tarde, dijo en Twitter que estaba “llorando de honor y gratitud”.

Carlile, de 37 años, se llevó a casa tres premios, dos por su sencillo “The Joke” y otro por su álbum “By the Way, I Forgive You”.

Una ausente Ariana Grande, quien se retiró del show de los Grammy la semana pasada después de una disputa con los productores, ganó su primer Grammy por mejor álbum vocal pop por “Sweetener”.

La banda sonora de la película de súperhéroes “Black Panther” se llevó el premio a mejor banda sonora para medios visuales, mientras el disco “This is America” de Childish Gambino, sobre la brutalidad policial y el racismo, ganó el galardón al mejor video musical.

Gambino, el alter ego del actor Donald Glover, fue una de las estrellas influyentes que no dieron shows en la mayor noche de la música.

Los grandes nominados Kendrick Lamar, quien produjo la banda sonora de “Black Panther”, y el rapero canadiense Drake también estarán ausentes en lo que es visto como un desaire de los tres raperos que usualmente han dejado fuera a artistas de hip-hop de los principales premios, a pesar del dominio del rap como el mayor género musical en Estados Unidos.

Cardi B, quien actuará más tarde el domingo, podría romper esa tendencia y llevarse no sólo su primer Grammy sino potencialmente convertirse en la primera rapera desde 2004 en ganar el premio a álbum del año por “Invasion of Privacy”.

Sólo dos álbumes de artistas de hip-hop han ganado alguna vez el disco del año en los Grammys “The Miseducation of Lauryn Hill”, de Lauryn Hill, en 1999, and “Speakerboxxx/The Love Below”, de Outkast, en 2004.

Los organizadores de los Grammy ampliaron este año las cuatro principales categorías -disco, grabación, canción del año y mejor artista nuevo, a ocho nominaciones desde cinco, en un intento por diversificar los premios.

El show del domingo incluirá interpretaciones de Diana Ross, Miley Cyrus, Post Malone, Dolly Parton, Janelle Monae, Shawn Mendes, Katy Perry, Ricky Martin y Red Hot Chili Peppers. También se realizará un tributo a Aretha Franklin, quien murió en agosto pasado.

