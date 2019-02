Michelle Obama realiza una aparición sorpresiva en la entrega de los premios Grammy

Lady Gaga, Jennifer Lopez, Alicia Keys, la exprimera dama Michelle Obama y Jada Pinkett Smith participan en la apertura de la entrega de premios Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 11 de febrero de 2019. REUTERS/Mike Blake

(Reuters) - La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama realizó el domingo una aparición sorpresiva durante la apertura de la 61 edición de los Premios Grammy y fue recibida con una ovación de pie de un público colmado de estrellas.

La anfitriona de los Grammy, Alicia Keys, comenzó el show invitando a Obama, de 55 años, junto con Lady Gaga, Jada Pinkett Smith y Jennifer Lopez, para compartir anécdotas personales sobre cómo la música les cambió la vida y las empoderó como mujeres.

Obama, quien vistió un traje de pantalón plateado, fue brevemente interrumpida por una multitud que empezó a aplaudirla al comienzo de sus palabras.

“Desde los discos de Motown que me cansé de escuchar en el Southside hasta las canciones de “Who Run the World” que me alimentaron esta última década, la música siempre me ha ayudado a contar mi historia”, dijo Obama, en referencia al vecindario de Chicago en el que creció.

Obama se encuentra de gira para promover su libro de memorias “Becoming”, que fue lanzado en Estados Unidos y en 28 idiomas en todo el mundo. Ella y su marido, el expresidente Barack Obama, firmaron acuerdos para escribir un libro cada uno con Penguin Random House un mes después de que Obama terminó su mandato en enero de 2017.

“Ya sea que nos guste el country o el rap o el rock, la música nos ayuda a compartir nuestra dignidad y penas, nuestras esperanzas y alegrías”, dijo Obama. “Nos permite escucharnos”, agregó.

Reporte de Gina Cherelus en Nueva York; Editado en español por Lucila Sigal