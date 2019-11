Principales ganadores de los Latin Grammy 2019

15 nov (Reuters) - Los Latin Grammy, los principales premios a la música latina, fueron entregados el jueves en una ceremonia en vivo en Las Vegas conducida por el cantante Ricky Martin.

Rosalía posa tras bambalinas con sus galardones durante los Premios Grammy Latinos 2019 en Las Vegas, Nevada, EEUU. 14 de noviembre de 2019. REUTERS/Danny Moloshok.

A continuación una lista de los ganadores en las principales categorías:

Álbum del Año:

El Mal Querer - Rosalía

Grabación del Año:

Mi Persona Favorita - Alejandro Sanz con Camila Cabello

Canción del Año:

“Calma” - Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez y George Noriega

Mejor Nuevo Artista:

Nella

Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo:

El Mal Querer - Rosalía

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional:

Agustín - Fonseca

Mejor Fusión/Interpretación Urbana:

“Calma” - Pedro Capó y Farruko

Mejor Álbum de Música Urbana:

X100 Pre - Bad Bunny

Mejor Canción Urbana:

“Con Altura” - J Balvin, Rosalía y El Guincho

Mejor Álbum Rock:

Monte Sagrado - Draco Rosa

Mejor Álbum Pop Rock:

Cargar la suerte - Andrés Calamaro

Mejor Canción Rock:

“Verdades afiladas” - Andrés Calamaro y German Wiedemer

Mejor Álbum de Música Alternativa:

Norma - Mon Laferte

Mejor Álbum Contemporáneo y Fusión Tropical:

Literal - Juan Luis Guerra y la 4.40

Mejor Álbum de Música Popular Brasileña:

Ok Ok Ok - Gilberto Gil

Mejor Álbum de Salsa:

Más de mí - Tony Succar

Reporte de Lucila Sigal.