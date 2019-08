Cyndi Lauper resuelve demanda sobre derechos de autor por su musical "Kinky Boots"

Imagen de archivo de Cyndi Lauper a su llegada a la ceremonia 60 de los Premios Grammy en Nueva York, Estados Unidos. 28/01/2018 REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

NUEVA YORK (Reuters) - Cyndi Lauper alcanzó un acuerdo con el cantautor Benny Mardones, quien la acusó de copiar elementos de su canción “Into the Night” para el final de su musical “Kinky Boots” de 2013, premiado con varios premios Tony, según un documento judicial.

En una carta presentada la noche del viernes ante la Corte de Distrito de Manhattan, un abogado de Mardones y su socio compositor Robert Tepper dijo que las partes acordaron en principio resolver el caso. Solicitaron 30 días al juez Victor Marrero para completar el acuerdo.

Los términos no fueron revelados.

Stephen Doniger, abogado de Mardones y Tepper, declinó hacer comentarios. Los abogados de Lauper no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Mardones y Tepper habían acusado a Lauper de copiar la sección “pick you up” de “Into the Night”, una canción de Mardones que se ubicó entre las 20 mejores de Billboard en 1980 y 1989, cuando fue relanzada, para el tema “Raise You Up” del final de “Kinky Boots”. También dijeron que la letra y la música de la canción eran muy similares.

Lauper ha negado en los documentos judiciales cualquier violación a los derechos de autor.

“Kinky Boots”, con música de Lauper y un libro de Harvey Fierstein, ganó seis premios Tony, incluido Mejor Musical. Cerró su ciclo en Broadway en abril después de 2.507 presentaciones.

Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa