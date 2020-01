No llores por mí Portugal: lesionada Madonna cancela segundo show en Lisboa

Foto de archivo de Madonna en un show en Nueva York. Jun 30, 2019. REUTERS/Jeenah Moon

LISBOA, 22 ene (Reuters) - La leyenda del pop Madonna canceló otro show en Lisboa, la ciudad que inspiró su nuevo álbum Madame X, mientras trata de recuperarse de “lesiones en curso”, dijo el miércoles el promotor de la gira.

La empresa Everything Is New emitió un comunicado en Facebook disculpándose con sus seguidores y agradeciéndoles por los “buenos deseos para la recuperación de Madonna”.

“Lamentamos sinceramente la decepción de los fans debido a los cambios imprevistos y de último momento en la agenda”, agregó.

El concierto del miércoles por la noche fue el segundo que la estrella cancela desde que comenzó su gira europea en Lisboa el 12 de enero, donde vive desde mediados de 2017.

“Lamento tener que cancelar esta noche”, escribió la cantante de 61 años en Instagram tras su primera cancelación en el Coliseu dos Recreios de Lisboa el domingo. “¡Pero debo escuchar a mi cuerpo y descansar!”, agregó.

La estrella compartió el martes un video en Instagram donde se la ve subiendo unas escaleras con bastón. Durante el fin de semana, Madonna también compartió un video suyo tomando baños helados después del show.

Madame X es el decimocuarto álbum de estudio de la cantante estadounidense y está inspirado en su vida en Portugal y en la cultura y la música del país, incluyendo el melancólico fado.

Según el promotor, el último show de Madonna de los ocho inicialmente programados en Lisboa el jueves se realizará según lo planeado. La gira luego continuará en Londres y París.

