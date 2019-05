Mariah Carey, Dido y The 1975 reciben premios Ivor Novellos a la composición musical

LONDRES, 23 mayo (Reuters) - La banda de pop rock The 1975 fueron los grandes ganadores de los premios Ivor Novellos el jueves en Londres, logrando dos destacados galardones en los reconocimientos británicos anuales a la composición musical.

Mariah Carey y Dido también fueron premiadas en la edición 64 de los galardones, que llevan el nombre del compositor y actor galés de principios del siglo XX.

George Daniel, Adam Hann, Matthew Healy y Ross MacDonald de The 1975 fueron nombrados Compositores del Año y los presentadores de la Academia Ivor describieron su álbum como “una breve investigación de las relaciones en línea” y “una imagen vívida de la modernidad”.

“Estas canciones son una instantánea por excelencia de las complejidades emocionales de la vida aquí y ahora, pero con todas las características de un cuerpo de trabajo que resistirá la prueba del tiempo”, dijo la Academia en un comunicado.

Su disco “Love It If We Made It” recibió el premio a la Mejor Canción Contemporánea. La banda, que actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos, no pudo retirar los galardones en persona.

“Nica Libres at Dusk” de Ben Howard fue elegida Mejor Canción musical y lírica mientras que el Mejor Álbum fue para “Joy as an Act of Resistance”, de la banda de punk rock Idles.

La estrella estadounidense Carey recibió un Premio Internacional Especial, reconociéndola como “un talento global extraordinario (y) una compositora impactante”.

Foto de archivo de Mariah Carey presentándose en los 2019 Billboard Music Awards en Las Vegas. May 1, 2019 REUTERS/Mario Anzuoni

“Rara vez me reconocen por mi composición de canciones, que está en el centro de quién soy, así que muchas gracias por este honor increíble”, dijo Carey en un mensaje de video.

Dido, quien fue catapultada al centro de atención con su suave voz en el exitoso tema de Eminem “Stan” en 2000, recibió el premio a la Colección de Canciones Sobresalientes.

“Para mí, es el premio más importante de alguna manera (...) comencé como una compositora que terminó finalmente cantando los temas”, dijo Dido a Reuters.

Reporte de Marie-Louise Gumuchian; Reporte adicional de Jayson Mansaray; Editado en español por Lucila Sigal