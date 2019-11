Cantante chilena Mon Laferte hace topless en Latin Grammy para denunciar violencia en su país

ADVERTENCIA: MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PODRÍA OFENDER O PERTURBAR A ALGUNAS PERSONAS. La música chilena Mon Laferte realiza un topless en protesta por la violencia y los abusos en Chile antes de la gala de los Grammt Latinos en Las Vegas. Noviembre 14, 2019.

15 nov (Reuters) - La cantante chilena Mon Laferte aprovechó la alfombra roja de los Latin Grammy para repudiar la violencia en las protestas en su país. Lo hizo en topless con la siguiente frase escrita en su pecho: “En Chile torturan, violan y matan”.

En la alfombra roja de la entrega de premios celebrada el jueves tarde en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la chilena llegó con un abrigo negro largo y un pañuelo verde en el cuello, que se ha convertido en símbolo a favor de la legalización del aborto. Cuando estaba frente a las cámaras, sorprendió a todos al descubrir su pecho.

En la pregala, que no es televisada y en la que se entregan muchos galadores, la cantante subió al escenario a recibir su estatuilla por el disco “Norma”, que ganó en la categoría de Álbum de Música Alternativa, y recitó un poema de la una cantora chilena llamada La Chinganera.

“Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga justicia”, leyó Laferte.

La pregala se realiza justo antes de la gran ceremonia de los Latin Grammy, en la que sólo se reparten los premios más mediáticos y se presentan actuaciones de estrellas latinas.

Laferte ya ha mostrado su apoyo a las multitudinarias manifestaciones en Chile en demanda de mejoras en aspectos como salud, educación, pensiones y calidad de vida, que han derivado en violentos enfrentamientos y saqueos y dejado más de 20 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.

