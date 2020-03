Compositor polaco Penderecki muere a los 86 años tras larga enfermedad

El compositor polacor Krzysztof Penderecki con la Orquesta Filarmónica de Israel, Tel Aviv, Israel, 12 febrero 2014. REUTERS/Finbarr O'Reilly/Imagen de archivo

VARSOVIA/CRACOVIA, 30 mar (Reuters) - El polaco Krzysztof Penderecki, uno de los compositores más célebres del mundo, murió el domingo a los 86 años, dijo su familia.

Penderecki fue conocido por sus obras para películas, entre ellas “El Exorcista”, de William Friedkin; “El Resplandor”, de Stanley Kubrick, y “Corazón Salvaje”, de David Lynch, por su Threnody for the Victims of Hiroshima y por el oratorio para coro y orquesta “La Pasión según San Lucas”.

“Después de una larga y grave enfermedad, murió Krzysztof Penderecki, uno de los más grandes músicos polacos, una autoridad mundial en el campo de la música clásica”, dijo en un tuit el Ministerio de Cultura polaco.

Penderecki había sido examinado para detectar el coronavirus después de que su cuidador fue diagnosticado con la enfermedad, pero el resultado del compositor fue negativo, dijo su hija Beata Penderecka a Reuters.

Parte de la familia había estado en cuarentena en casa después de asistir a una reunión familiar el 7 de marzo, dijo Pederecka. Varias personas presentes más tarde dieron positivo de coronavirus.

Elzbieta Penderecka, la esposa del compositor, dio negativo, contó Beata Penderecka.

Penderecki ganó cuatro premios Grammy por su música, el último por mejor interpretación coral en 2016.

Reporte de Anna Koper y Wojciech Zurawski; Escrito por AlanCharlishing. Editado en español por Lucila Sigal