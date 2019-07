The 1975, Dave entre los roqueros y raperos nominados a los Premios Mercury de Reino Unido

La banda The 1975 llega a los Premios Brit en la O2 Arena en Londres, Reino Unido. 20 de febrero de 2019. REUTERS/Peter Nicholls.

(Reuters) - Las bandas de rock The 1975 y Foals, así como los raperos slowthai y Dave, están entre los 12 nominados para el Premio Mercury de este año, dijeron el jueves organizadores de los galardones británicos de música.

El premio anual de 25.000 libras (31.252 dólares), que es visto como menos convencional que los BRIT Awards, presenta una docena de álbumes lanzados por artistas británicos e irlandeses en el Reino Unido.

Los álbumes elegidos de este año exploran temas como raza, inmigración y Brexit, al igual que salud mental, soledad y relaciones humanas.

“El Premio Hyundai Mercury de este año celebra la sorprendente diversidad de los músicos británicos e irlandeses y su propósito compartido de explorar temas de identidad y pertenencia en un momento de división y desacuerdo”, dijeron los jueces en un comunicado.

“Y todo esto se hace con música apasionada, con ingenio, perspicacia, ambición y un optimismo conmovedor”, agregó.

The 1975 fue nominado por su álbum “A Brief Inquiry into Online Relationships”, que triunfó en los BRIT de este año y también ganó el codiciado premio de los Compositores del Año en los premios Ivor Novello.

El grupo competirá con el álbum “Everything Not Saved Willbe Lost – Part 1”, de Foals; “Schlagenheim”, de la banda de rock Black Midi, y “Joy as an Act of Resistance”, del grupo de punk rock IDLES.

La lista también incluye “Nothing Great AboutBritain” de slowthai, “Psychodrama”, de Dave, y “Grey Area”, del rapero Little Simz.

(1 dólar = 0,7999 libras)

Reporte de Marie-Louise Gumuchian. Editado en español por Lucila Sigal