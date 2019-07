Taylor Swift y Ariana Grande lideran candidaturas a premios MTV Video Music Awards

FOTO DE ARCHIVO: Ariana Grande se presenta en el concierto Wango Tango en el Banc of California Stadium en Los Angeles, Estados Unidos. 2 de junio de 2018. REUTERS/Mario Anzuoni

(Reuters) - Taylor Swift y Ariana Grande recibieron el martes 10 nominaciones cada una para los premios MTV Video Music Awards (VMA), liderando la carrera para la entrega de galardones orientada a los jóvenes, que este año incluye dos nuevas categorías: mejor K-pop y video para siempre.

La cantautora Billie Eilish recibió nueve nominaciones, entre ellas video del año, mejor pop, mejor artista nuevo y artista del año, una categoría en la que la intérprete de 17 años competirá contra Grande, la rapera Cardi B, los Jonas Brothers y los cantantes Halsey y Shawn Mendes.

El himno de ruptura de Grande “thank u, next” y el tema “You Need to Calm Down” de Swift, en el que critica a los trolls de las redes sociales y a quienes critican a las personas LGBTQ, competirán por premios que incluyen canción del año, mejor pop y video del año.

La categoría también incluye “Bad Guy”, de Eilish; “Sucker”, de los Jonas Brothers; “Old Town Road (Remix), del rapero Lil Nas X que presenta al cantante de country Billy Ray Cyrus y “a lot”, del rapero 21 Savage con J. Cole.

Swift, la cantante de 29 años cuyo discurso de aceptación en los premios de 2009 fue interrumpido por el rapero Kanye West, también recibió nominaciones por “ME!”, su dueto con Brendon Urie, el principal cantante de Panic! At the Disco.

“Boy With Luv”, una colaboración entre bandas de chicos BTS, que tiene legiones de seguidores y Halsey están entre los candidatos en la categoría de mejor K-pop. La canción también recibió nominaciones por mejor colaboración, mejor dirección de arte y mejor coreografía.

Otros nominados incluyen el tema de The Killers “Land of the Free”, una protesta contra el muro que planea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera entre Estados Unidos y México y una remake de “Runaway Train”, el tema de Soul Asylym cuyo video de 1993 mostraba niños desaparecidos, por Jamie N Commons, Skylar Grey y Gallant.

Los Video Music Awards, que son votados por los seguidores, serán emitidos en vivo el 26 de agosto desde Newark en Nueva Jersey.

Escrito por Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Lucila Sigal