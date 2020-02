"No me puedo quedar callado" ante los problemas sociales: Ricky Martin

El cantante puertorriqueño Ricky Martin habla durante una conferencia de prensa previa a su actuación en el festival de Viña del Mar, en Chile, Febrero 23, 2020. REUTERS/Rodrigo Garrido

SANTIAGO, 23 feb (Reuters) - El cantante puertorriqueño Ricky Martin afirmó el domingo que siente que parte de su labor como artista es defender los derechos humanos y apoyar los reclamos sociales que surgen en varios países de América Latina.

El intérprete de “Living la Vida Loca” tuvo un rol activo en manifestaciones en su natal Puerto Rico, así como también en campañas contra el tráfico de personas y en apoyo a los derechos de minorías sexuales.

“Todos los problemas sociales están interconectados y no me puedo quedar callado, tengo que hablar de cosas que a mí me preocupan y creo que el público lo espera así”, dijo el artista en una conferencia de prensa previa a su actuación en el festival de Viña del Mar.

“No voy a predicar, no le voy a decir a nadie qué tiene que hacer y qué no puede hacer, simplemente sirvo de ejemplo, e insisto, comparto lo que a mi me funciona”, agregó.

El cantante, que está casado con el artista Jwan Yosef y es padre de cuatro niños, también se ha convertido en una figura relevante en la defensa de los derechos LGBT+ y la lucha por el matrimonio igualitario.

“Afortunadamente, poco a poco los países se van abriendo y se van dando cuenta que no perdemos nada al aceptar el matrimonio igualitario, al contrario, ganamos ciudadanos que se sienten plenos, que son parte de una sociedad”, afirmó.

El cantante, que despierta interés en Chile debido a su apoyo abierto al movimiento social, actuará en el balneario en medio de la tensión creada por las protestas que han sacudido al país desde mediados de octubre en reclamos por mejoras en salud, educación y pensiones, entre otros.

Durante un distendido encuentro con la prensa, Martin afirmó que exhorta al público a salir a las calles a exigir por sus necesidades pero de forma organizada.

Entre los próximos planes del astro boricua, además se su nuevo disco que saldrá en abril, reveló que está trabajando en una colaboración con el cantante de flamenco Diego el Cigala, aunque no precisó mayores detalles.

Reporte de Fabián Andrés Cambero, Editado por Juana Casas