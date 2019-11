Fotografías no vistas capturan los humildes inicios de los Rolling Stones

Imágenes de los Rolling Stones de 1963 nunca antes vistas que se exhibirán en Londres Gus Coral/Zebraonegallery.com vía REUTERS

LONDRES, 13 nov (Reuters) - Una serie de fotografías en blanco y negro que se remontan a la primera gira de los Rolling Stones en 1963 será exhibida al público por primera vez este mes en Londres.

Las imágenes, tomadas en un estudio de grabación de Londres y en un concierto en Cardiff, Gales, estuvieron guardadas bajo la cama del fotógrafo Gus Coral por más de 50 años antes de que decidiera mostrarlas.

Ellas capturan los humildes inicios de una banda que se convertiría en un nombre reconocido en todo el mundo e incluyen una fotografía de los músicos juntando dinero para pagar un taxi y a una pequeña multitud esperando bajo la lluvia antes de que ellos y otros grupos de la gira subieran al escenario en Cardiff.

Coral, quien tenía 26 años cuando tomó las fotografías, recuerda que pensó que la banda tendría un gran éxito.

“Obviamente (...) No sabía que iban a durar tantos años y que serían tan especiales, pero sabía que eran especiales”, afirmó. “Estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y había ciertas personas que eran una especie de líderes en la búsqueda de una nueva forma, una nueva cultura para seguir adelante. Y ellos estaban en esa categoría”, agregó.

Al observar a Mick Jagger y a sus compañeros Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts y Brian Jones antes de grabar “I Wanna Be Your Man” en Londres, Coral quedó sorprendido por su profesionalismo.

“(La gente) quiere el ‘destruimos el hotel y teníamos una fila de chicas de 16 años esperando afuera de nuestra puerta’”, comentó. “No era para nada así. Era un hombre serio haciendo un trabajo serio y sacando adelante una grabación”, agregó.

La exhibición de las fotografías de Coral se realizará del 18 de noviembre al 2 de diciembre en el hotel The Curtain en el este de Londres bajo el nombre “Black & White Blues - Where it all Began”.

