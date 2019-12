Marie Fredriksson, cantora do Roxette, morre aos 61 anos

Marie Fredriksson, do Roxette, durante show em Colônia 15/8/2015

ESTOCOLMO (Reuters) - A cantora Marie Fredriksson, da dupla pop sueca Roxette, morreu na segunda-feira, aos 61 anos, depois de passar anos lutando contra um câncer e os efeitos prolongados de seu tratamento, informou seu empresário.

O Roxette teve vários sucessos internacionais, incluindo quatro canções que chegaram ao topo das paradas norte-americanas – “It Must Have Been Love”, do filme “Uma Linda Mulher”, “The Look”, “Listen to Your Heart” e “Joyride”.

“É com grande tristeza que anunciamos que uma de nossas maiores e mais amadas artistas se foi”, disse o empresário de Fredriksson em um comunicado.

O Roxette foi formado em 1986 por Fredriksson e o cantor e compositor Per Gessle. O grupo lançou seu disco “Look Sharp”, um êxito imediato, dois anos depois.

“Você pintou minhas canções em preto e branco com as cores mais lindas”, disse Gessle a respeito da colega no comunicado.

Fredriksson foi diagnosticada com um tumor cerebral em 2002.

Por Helena Soderpalm