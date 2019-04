Singapur declara "ofensivas" canciones de Lady Gaga y Ariana Grande

Imagen de archivo de la cantante Ariana Grande en el evento “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” en Manhattan, mayo 7, 2018. REUTERS/Eduardo Munoz

SINGAPUR (Reuters) - Las estrellas pop estadounidenses Lady Gaga y Ariana Grande fueron incluidas en una lista de música considerada “ofensiva” presentada a los miembros del Parlamento en la conservadora Singapur, como parte de una declaración del ministro del Interior de la ciudad-Estado sobre discursos de odio.

La declaración fue emitida casi un mes después de que el concierto del grupo metalero sueco Watain fuera prohibido en Singapur por denuncias de que la banda “denigra a las religiones y promueve la violencia”.

Singapur mantiene un estrecho control sobre la libre expresión pública y los medios, especialmente cuando se trata de asuntos de raza y religión.

Una foto de la declaración ministerial sobre “restricción del discurso de odio” fue publicada en Facebook por el diputado opositor Chen Show Mao a última hora del lunes con el título “lección del día”.

La publicación había sido compartida más de 1.000 veces y recibió cientos de comentarios el martes por la tarde.

La lista citó a “Judas” de Lady’s Gaga y “Dios es mujer” de Ariana Grande, junto con las canciones “Heresy” de Nine Inch Nails y “Take me to the Church” de Hozier, como “ejemplos de letras ofensivas”.

Lady Gaga y Ariana Grande han realizado conciertos en Singapur anteriormente y la lista no sugirió que a ninguno de estos artistas se le prohibiría volver a actuar.

El Ministerio del Interior de Singapur no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Reporte de John Geddie. Editado en español por Marion Giraldo