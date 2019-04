Compositores británicos demandan a estadounidense The Weeknd por tema "A Lonely Night"

Foto de archivo. "The Weeknd" actuando en el Global Citizen Festival en Central Park, Nueva York, EEUU. 29 de septiembre de 2018. REUTERS/Caitlin Ochs.

(Reuters) - El cantante canadiense The Weeknd afronta una demanda de tres compositores británicos por acusaciones de que copió su trabajo para producir el exitoso tema “A Lonely Night”, según documentos judiciales estadounidenses.

Los compositores William Smith, Brian Clover y Scott McCulloch demandaron a Weeknd, Universal Music Group Inc y a otros en un tribunal federal de Los Ángeles. La canción en disputa aparece en el álbum “Starboy”, ganador del Grammy.

Los compositores británicos reconocieron su tema "I Need to Love" en "A Lonely Night", según la demanda. Los autores piden compensación por daños no especificados y editaron las dos canciones juntas en un sound clip youtu.be/y-WCCWWYsj0 como prueba del supuesto plagio.

Joel Zimmerman, que figura como agente de The Weeknd, no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios.

La demanda dijo que en 2004 y 2005, los compositores británicos presentaron su canción a varios artistas alrededor del mundo. Una división de Universal Music compró los derechos del tema en 2008, dijo el documento de la corte.

En 2016, el sello discográfico le dijo a los compositores que la canción no había sido usada y que renunciaría a todos los derechos de su trabajo, según la demanda.

Dos semanas después, The Weeknd y Universal lanzaron “Starboy”. El año pasado, The Weeknd también afronta denuncias de plagio por la canción “Starboy” que lidera su premiado disco.

Reporte de Andrew Hay en New Mexico; Editado en español por Lucila Sigal