Roger Waters critica concierto organizado por Branson, dice EEUU quiere tomar control Venezuela

Foto de archivo. El cantautor Roger Waters en una presentación en Los Ángeles, California, EEUU. 20 de junio de 2017. REUTERS/Mario Anzuoni

CARACAS (Reuters) - El exbajista y líder de la legendaria banda inglesa Pink Floyd, Roger Waters, criticó al multimillonario Richard Branson por promover un concierto de recaudación de fondos para ayuda humanitaria destinada a Venezuela y dijo que sólo era un intento de Estados Unidos de tomar el control del país.

Las críticas de Waters, un reconocido activista, surgen cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición encabezada por su líder Juan Guaidó, a quien gran parte del hemisferio Occidental y países europeos califican como el legítimo presidente venezolano, miden fuerzas en la frontera con Colombia con sendos conciertos previstos para el fin de semana.

Branson organiza un show el 22 de febrero en territorio colombiano para recaudar unos 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela, donde el gobierno anunció el lunes que realizará, también en la frontera, conciertos y entregará cajas de comida a precios subsidiados el 22 y 23 próximos.

“Nada de esto tiene que ver con ayuda humanitaria, todo esto tiene que ver con que Richard Branson (...), esta trabajando para el plan de Estados Unidos, que no es otro que tomar control de Venezuela”, dijo Waters, de 75 años, en un video de 2,16 minutos divulgado el martes por la televisión estatal venezolana.

Un portavoz de Virgin, que maneja las preguntas de los medios de comunicación para Branson, dijo en un comunicado que “Richard está ayudando a crear conciencia sobre la crisis en Venezuela y recaudar fondos muy necesarios a través de este evento (...) Esto no es una declaración política y Estados Unidos no está involucrado en ningún aspecto” en el concierto”.

Intérpretes como Alejandro Sanz, Nacho, Luis Fonsi y Maluma ya confirmaron que actuarán en Colombia, en un evento que evocó comparaciones con el concierto mundial “Live Aid” de 1985 del cantante irlandés Bob Geldof para recaudar fondos para el alivio del hambre en Etiopía.

Waters agregó que tenía amigos que “están ahora en Caracas, y hasta ahora no hay guerra civil, no hay violencia y tampoco hay asesinatos, no hay señales de supuesta dictadura, no hay encarcelamiento masivo de opositores, no hay eliminación de la prensa, nada de esos esta sucediendo, a pesar que esa es la historia que se nos esta vendiendo al resto del mundo”.

“¿De verdad queremos que Venezuela se convierta en otro Irak o Siria o Libia?. Yo no quiero eso y eso tampoco es lo que quiere el pueblo venezolano”, agregó Waters, quien habló en inglés, mientras en la pantalla se ven subtítulos en español en el video grabado en blanco y negro.

Reporte de Vivian Sequera, Editado por Juana Casas