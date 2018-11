Bobby Brown demanda a Showtime, BBC por documental de Whitney Houston

NUEVA YORK (Reuters) - El exmarido de Whitney Houston, Bobby Brown, y el administrador de la herencia de la hija de ambos Bobbi Kristina demandaron a Showtime Networks y a la BBC por el uso de supuestas imágenes no autorizadas en un documental de 2017 sobre la fallecida cantante llamado “Whitney: Can I Be Me”.

Imagen de archivo de Bobby Brown en la entrega de los premios BET en Los Angeles, jun 24, 2018. REUTERS/Mario Anzuoni

De acuerdo a la demanda presentada el miércoles en la corte de distrito de Manhattan, Brown, el cantante de R&B de la exbanda New Edition, y el agente de la herencia de Bobbi Kristina nunca dieron consentimiento para difundir las imágenes usadas en el documental.

Los demandantes dijeron que el material tiene unos 15 años, anterior al divorcio de Brown y Houston en 2007 y de la muerte de la cantante en 2012 y que su uso no autorizado ha dañado a Brown, a su negocio y a la herencia de Bobbi Kristina.

“Todas las personas deberían tener el derecho a controlar cómo su propia identidad, o retrato, o personalidad, o voz, nombre o imagen es comercializado por otros”, dice la demanda.

“Whitney: Can I Be Me” se estrenó en agosto de 2017 en Showtime, unidad de CBS Corp, y la BBC lo ha emitido en el Reino Unido. El documental presenta entrevistas con amigos de de Houston y personas que la conocieron, al igual que imágenes de archivo.

Showtime declinó hacer comentarios y la BBC no respondió inmediatamente a pedidos de detalles. El abogado del cantante, Christopher Brown, tampoco contestó los llamados.

Los demandantes están buscando al menos 2 millones de dólares por violación de sus derechos de publicidad y falsa publicidad y una orden contra la distribución del documental.

Además, están buscando daños punitivos no especificados. Otras personas también están siendo demandadas.

El documental se enfoca en las dificultades de Houston en el medio de su carrera, que vinieron mucho después de que alcanzara la fama con éxitos de mediados de la década de 1980 como “How Will I Know”, “The Greatest Love of All”, “I Wanna Dance With Somebody”, y “I Will Always Love You”, de 1992.

Houston tenía 48 años cuando se ahogó en la bañera de un hotel de Beverly Hills. Una dolencia cardíaca y el uso de cocaína fueron factores que contribuyeron a su muerte.

Bobbi Kristina murió a los 22 años en 2015 por una neumonía después de pasar casi seis meses en coma.

Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York. Editado en español por Lucila Sigal