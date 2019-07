Jay-Z y John Fogerty se retiran de festival musical Woodstock 50

LOS ÁNGELES (Reuters) - La estrella del rap Jay-Z se retiró del festival musical Woodstock 50, previsto para el mes próximo, dijo el viernes una persona con conocimiento del tema.

Estaba planeado que Jay-Z diera el concierto de cierre del evento de tres días que busca celebrar el 50 aniversario del famoso festival de “paz y música” de 1969.

La persona pidió no ser identificada y no aclaró por qué Jay-Z había cancelado su presentación. Pero los organizadores han tenido dificultades para conseguir un lugar donde realizar el festival del 16 al 18 de agosto y perdieron un apoyo financiero, lo que generó dudas sobre si realmente podrá llevarse adelante. Las entradas aún no se pusieron a la venta.

El cantante John Fogerty, quien tocó en el Woodstock original como líder de la banda Creedence Clearwater Revival, también se ha retirado, según un comunicado difundido por un representante.

Fogerty tocará “en un solo lugar” ese fin de semana, agregó. Ese sitio será el Bethel Woods Center for the arts, donde se celebró Woodstock originalmente, que está realizando un evento más pequeño que incluye a Ringo Starr y Santana.

Estaba previsto que Woodstock 50 se realizara en un complejo de carreras de autos en Watkins Glen, Nueva York, pero el lugar dio marcha atrás en junio. Los organizadores entonces intentaron buscar un permiso en Vernon, Nueva York.

El jueves, varios medios de comunicación reportaron que los organizadores de Woodstock 50 estaban intentando realizar el festival en Merriweather Post Pavilion, un anfiteatro en Columbia, Maryland.

Otros artistas en la programación de Woodstock 50 incluyen a Dead & Company, the Killers, Miley Cyrus, Imagine Dragons y Chance the Rapper.

Reporte de Lisa Richwine; Editado en español por Lucila Sigal