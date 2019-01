Un tribunal de Myanmar rechaza la apelación de los periodistas encarcelados de Reuters

RANGÚN (Reuters) - Un tribunal de Myanmar rechazó el viernes la apelación de dos reporteros de Reuters condenados a siete años de cárcel por violar la Ley de Secretos Oficiales, y dijo que la defensa no proporcionó pruebas suficientes para demostrar que eran inocentes.

Pan Ei Mon (a la izquierda en la imagen) y Chit Su Win, esposas de los periodistas de Reuters encarcelados Wa Lone y Kyaw Soe Oo, en un punto de prensa en Yangon, ene 11, 2019. REUTERS/Ann Wang

Wa Lone, de 32 años, y Kyaw Soe Oo, de 28, fueron condenados por un tribunal de primera instancia en septiembre en un caso histórico que planteó dudas sobre los avances de Myanmar (la antigua Birmania) hacia la democracia y provocó protestas de diplomáticos y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

“Fue un castigo adecuado”, dijo el juez del Tribunal Superior Aung Naing, refiriéndose a los siete años de prisión que impuso el tribunal inferior.

La defensa tiene la opción de presentar un nuevo recurso ante el tribunal supremo del país, con sede en la capital, Naipyidó.

“El fallo de hoy es otra injusticia entre las muchas infligidas a Wa Lone y Kyaw Soe Oo. Permanecen entre rejas por una razón: los que están en el poder intentaron silenciar la verdad”, dijo el editor en jefe de Reuters, Stephen J. Adler, en un comunicado.

“La información no es un delito, y hasta que Myanmar no corrija esta enorme injusticia, la prensa en Myanmar no es libre, y el compromiso de Myanmar con el estado de derecho y la democracia sigue en duda”.

En los argumentos de apelación presentados el mes pasado, los abogados defensores habían presentado pruebas de una organización policial y argumentaron la falta de pruebas de que hubiera un delito. Dijeron al tribunal de apelación que el tribunal inferior que había juzgado el caso había colocado erróneamente la carga de las pruebas sobre los acusados.

La defensa también dijo que los fiscales no habían probado que los reporteros hubieran recogido información secreta, hubieran enviado información a un enemigo de Myanmar o que tuvieran la intención de dañar la seguridad nacional.

El juez dijo que los acusados no siguieron la ética periodística y que el tribunal no pudo determinar si la detención de los reporteros fue una trampa.

Khine Khine Soe, un representante jurídico del Gobierno, dijo en la vista de apelación que las pruebas mostraron que los reporteros habían recopilado y guardado documentos confidenciales. Dijo que pretendían dañar la seguridad nacional y el interés nacional.

Antes de su detención, los reporteros habían estado trabajando en una investigación de Reuters sobre el asesinato de 10 hombres y niños musulmanes rohinyá a manos de fuerzas de seguridad y civiles budistas en el estado de Rakáin, en el oeste de Myanmar, durante una ola de represión del ejército que comenzó en agosto de 2017.

La operación puso en fuga a más de 730.000 rohinyá hacia Bangladés, según las estimaciones de Naciones Unidas.

Información de Antoni Slodkowski, traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid