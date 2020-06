Tricampeona panamericana dice tener "récord mundial de no poder nadar" por pandemia, analiza retiro

BUENOS AIRES, 4 jun (Reuters) - La tricampeona panamericana de natación Delfina Pignatiello dijo que podría no participar de los Juegos de Tokio en 2021 y hasta retirarse a pesar de tener solo 20 años, tras pasar 11 semanas sin entrenar debido a la cuarentena obligatoria que rige en Argentina y marcar “el récord mundial de no poder nadar”.

Pignatiello, la joven promesa de la natación del país sudamericano, logró medallas de oro en 400, 800 y 1.500 metros libres en los Juegos Panamericanos de 2019, además de dos preseas de plata en 400 y 800 metros libres en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018.

“Llevo 11 semanas sin entrar a la pileta (piscina), es récord mundial de no poder nadar”, dijo a la televisión local. “Saber que puedo no llegar preparada a los Juegos Olímpicos me frustra demasiado y hace que entre en consideración la posibilidad de ni siquiera prepararme para los Juegos y hasta dejar de nadar si esto se sigue extendiendo”.

“Yo durante el año me tomo sólo una semana de vacaciones del agua y me lleva por lo menos tres meses recuperar el estado físico y mental para poder competir o estar a nivel, imaginate con 11 semanas”, remarcó. “La natación no la podés reemplazar con ningún ejercicio en tu casa, no conseguís la sensibilidad del agua”.

La joven, que comenzó a nadar a los 12 años y a los 16 marcó el récord argentino en 800 metros, señaló que sus rivales llevan varias semanas entrenándose, por lo cual ella se encuentra “en total desventaja”.

“La decisión está casi tomada. Si no se entrena, ¿para qué va a ir? Ella no tiene un traje de baño con superpoderes”, agregó la madre de la nadadora, María Beltrame.

El entrenador de Pignatiello, Gustavo Roldán, indicó además que la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos presentó hace nueve semanas los protocolos a las autoridades locales para obtener permisos para los entrenamientos, aunque no obtuvo respuestas.

“Si Delfina va en su auto, entrena con su entrenador y no se cruza con nadie, hay cero posibilidad de contagiarse”, dijo Roldán. (Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)