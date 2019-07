Dressel provoca comparaciones con Phelps con su exhibición en Mundial de Natación

GWANGJU, Corea del Sur (Reuters) - Caeleb Dressel ya está siendo comparado con el gran Michael Phelps y lo mejor está por llegar aún, según dijo el nadador de 22 años de Florida tras ganar tres pruebas más el sábado en el Mundial de Natación.

El nadador estadounidense Caeleb Dressel durante la final de 100 metros mariposa en el Mundial de Natación de Gwangju, Corea del Sur. 27 julio 2019. Joel Marklund/Bildbyrån

Dressel elevó su botín de medallas en la cita mundialista a seis oros y puede lograr el séptimo el domingo, con lo que igualaría su palmarés de 2017.

En los 50 metros estilo libre logró una rápida ventaja inicial, para terminar estableciendo el récord de Estados Unidos y de los campeonatos mundiales con 21,04 segundos.

Una media hora después, estaba de vuelta en la piscina para los 100 metros mariposa. Su gran capacidad de buceo le permitió tomar el liderazgo pronto, terminando con 49,66 segundos, el segundo tiempo más veloz de la historia, solo por detrás de su propio récord mundial de 49,50 establecido la noche anterior.

“Cada vez que participo en una carrera, siempre miro lo malo, así es como trabajo. Mi comienzo (en los 50 libres) fue muy malo, ojalá pudiera repetirlo. Hay mucho que mejorar”, afirmó Dressel. “Creo que tenía todo el potencial para bajar de 21 (segundos). Fue mi mejor tiempo, así que no me puedo quejar, pero sé que puedo ser más rápido”.

Dressel se mostró más contento con su comienzo en los 100 mariposa, aunque no con la última parte. “Mi final fue muy muy descuidado. Tengo mucho espacio para mejorar”, afirmó.

El estadounidense completó la noche nadando la primera manga del equipo que estableció un nuevo récord mundial de tres minutos y 19,40 segundos en el relevo mixto 4x100 estilo libre.

Según reconoció, es un reto participar en tantas pruebas.

“No fue fácil en 2017 y no lo es este año”, comentó. “No quiero tenerlo fácil, de verdad que no. La idea es mejorar cada día (...) Esto no llega por accidente. Sabía lo que tenía por delante en cuanto terminé los Pan-Pacíficos del año pasado y sabía para qué estaba cualificado”.

“Me costó mucho centrarme no solo en hoy, sino en lo que me trajo hasta aquí. Estoy feliz de que haya terminado todo, esta noche no quiero nadar más, pero mañana estaré listo para una más y más rápida”, señaló.

Si también logra el oro en la última prueba, los relevos 4x100 estilos, su cosecha de títulos mundiales se elevará a 14 en dos Campeonatos del Mundo. Phelps logró 26 preseas doradas en seis apariciones en los mundiales.

Reporte de Andrew Both en Cary, Carolina del Norte, EEUU; editado en español por Carlos Serrano