Húngaro Milak marca récord mundial en 200 mts mariposa, pulveriza marca de Phelps

El húngaro Kristof Milak celebra su triunfo en la final de los 200 metros mariposa en el Mundial de natación en el Centro acuatico Municipal de la Universidad de Nambu, Gwangju, Corea del Sur. 24 de julio de 2019. REUTERS/Evgenia Novozhenina.

GWANGJU, Corea del Sur (Reuters) - El húngaro Kristof Milak rompió el miércoles el récord mundial de los 200 metros mariposa, que estaba en poder de Michael Phelps desde hace una década, para ganar el oro en el Mundial de natación.

Milak tocó la pared tras 1:50,73 minutos, por delante del japonés Daiya Seto (1:53,86) y el sudafricano Chad le Clos (1:54,15).

El tiempo del nadador europeo de 19 años pulverizó la marca de 1:51,51 minutos impuesta por Phelps en el Mundial de 2009.

“Es un gran honor establecer semejante récord”, sostuvo Milak. “Hasta los 14 me especializaba en espalda y después me centré en mariposa. Pero antes, solo nadaba 100 metros porque no era lo suficientemente fuerte”.

Pero ahora nadie puede dudar de su fortaleza. A los 19 años, Milak es el ganador más joven de los 200 mts mariposa desde que Phelps triunfó cuando tenía 18 años en 2003.

