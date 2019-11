Líder indígena é morto em conflito com madeireiros no Maranhão

(Reuters) - O líder indígena Paulo Paulino Guajajara foi morto nesta sexta-feira com um tiro no pescoço durante um confronto com madeireiros na Terra Indígena Arariboia, na região de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão.

Paulo Guajajara, também conhecido como Kwahu Tenetehar, é um dos Guardiões da Floresta, que patrulham o território indígena. A região tem sido ocupada por madeireiros, daí os embates. No confronto que vitimou Paulo, outro colega dele, Tainaky Tenetehar, levou um tiro nas costas e no braço, mas conseguiu escapar.