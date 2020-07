Tomorrow Holdings questiona decisão de reguladores de assumir suas instituições financeiras

XANGAI (Reuters) - O conglomerado chinês Tomorrow Holdings questionou, neste sábado, as últimas medidas dos órgãos reguladores para assumir o controle de seus ativos financeiros.

O comunicado, publicado na conta oficial da empresa no WeChat, chega depois de reguladores chineses decidirem, no dia anterior, assumir o controle das instituições financeiras afiliadas do conglomerado, parte de uma campanha das autoridades para conter riscos financeiros sistêmicos em uma economia em desaceleração.

A Tomorrow Holdings disse que tem agido ativamente com venda de ativos e que até agora nenhuma de suas instituições financeiras passou por riscos de liquidez.

O grupo ainda acrescentou que reguladores têm tornado difícil a liquidação de ativos e que têm exagerado os riscos.

Reportagem de Winni Zhou, Cheng Leng e Tony Munroe