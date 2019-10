GPA marca data para proposta à Exito, em tentativa do Casino de simplificar suas holdings latinas

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A empresa de varejo brasileira GPA (PCAR4.SA) anunciou formalmente os termos de uma proposta pública de aquisição de ações da varejista colombiana Almacenes Exito SA IMI.CN neste sábado, o primeiro passo em uma ação observada de perto pela sua controladora Casino Guichard Perrachon SA (CASP.PA) para simplificar sua estrutura acionária.

Em um registro de valores mobiliários, a GPA disse que todos os acionistas da Exito teriam entre 28 de outubro e 19 de novembro para aceitar a oferta da Sendas Distribuidora SA, uma subsidiária da GPA, ao preço de 18.000 pesos colombianos (U$5,26) por ação.

Após a conclusão da oferta pública de aquisição de ações, a GPA começará o processo de migração ao Novo Mercado, categoria da bolsa de valores de São Paulo que exige padrões maiores de governança e geralmente busca um prêmio para seus constituintes, disse a empresa.

O grupo francês Casino, que tem lutado com altas dívidas, está tentando responder a críticas de investidores sobre a complexa e às vezes opaca estrutura dos seus negócios. É a empresa-mãe tanto do Exito quanto do GPA.

Em junho, anunciou seu plano para a GPA adquirir ações da Exito por meio de uma proposta pública, na tentativa de atender a essas preocupações.

Reportagem de Gram Slattery