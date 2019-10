Banco Inter e Uber negociam parceria

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Inter SA e a Uber Technologies estão em negociações para estabelecer uma parceria na área de serviços financeiros, disse à Reuters uma fonte, em um movimento que demonstra o trabalho do grupo japonês SoftBank Group Corp para integrar seus negócios na América Latina.

O SoftBank, que é acionista da Uber, adquiriu uma participação de aproximadamente 15% no Banco Inter este ano. [nL2N24V00V] [nL2N2670J6]

A parceria pode ter como alvo tanto os motoristas do Uber quanto os mais de 3 milhões de clientes do Banco Inter. A fonte, no entanto, não quis comentar os termos da transação.

O possível acordo visa para impulsionar os negócios do Banco Inter no país, já que o Brasil é o maior mercado do Uber fora dos Estados Unidos. São Paulo concentra mais viagens de Uber do que qualquer outra cidade do mundo.

No México, o Uber fechou uma parceria com o banco BBVA e a Mastercard para lançar um cartão de débito para motoristas em julho deste ano. Os motoristas não pagam nenhuma comissão pelo uso do cartão. [nL2N2430OI]

O SoftBank, que lançou em março um fundo de 5 bilhões de dólares para investir na América Latina, não quis comentar o assunto. O Banco Inter e o Uber não responderam imediatamente a um pedido de comentários da Reuters.

O jornal O Estado de S. Paulo já havia informado anteriormente sobre as negociações do acordo.

Reportagem adicional de Marcelo Rochabrun