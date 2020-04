Videojuego de Nintendo es retirado de plataformas chinas tras protestas en Hong Kong

HONG KONG, 10 abr (Reuters) - Un videojuego de Nintendo Switch fue retirado de las plataformas de comercio del mercado gris en China, mostraron verificaciones de Reuters, después de que el activista hongkonés Joshua Wong lo utilizó para protestar contra el gobierno de Pekín en el territorio chino.

Foto de archivo. El activista pro democracia Joshua Wonghabla con periodistas en Hong Kong, China. Octubre 29, 2019. REUTERS/Tyrone Siu

El juego, “Animal Crossing: New Horizons”, es un colorido simulador social en el que los jugadores pueden decorar su propia isla e invitar a otros a visitarla.

Se convirtió en un éxito instantáneo después de su lanzamiento el mes pasado y ha sido utilizado por muchos jugadores para interactuar y simular escenarios de la vida real, mientras permanecen en casa debido a las medidas para frenar la propagación del brote de coronavirus.

Joshua Wong, un activista en favor de la democracia en Hong Kong, llevó su protesta al juego la semana pasada y publicó en Twitter una captura de su isla decorada con un letrero que decía: “Liberen a Hong Kong, revolución ahora”.

China tiene estrictas normas sobre contenidos para todo, desde videojuegos a películas y música, censurando cualquier cosa que cree que viola sus valores socialistas centrales. Las compañías de videojuegos también deben solicitar licencias para los juegos que quieren publicar.

Nintendo lanzó las ventas de la consola en China con el gigante tecnológico Tencent en diciembre, pero los jugadores sólo pueden acceder a las conexiones de multijugadores para títulos como Animal Crossing a través de ediciones internacionales disponibles en el mercado gris, a través de plataformas como Pinduoduo y Taobao.

Desde la publicación en Twitter de Joshua Wong, las búsquedas por “Animal Crossing: New Horizons” no muestran resultados en Pinduoduo. En Taobao, de Alibaba, algunos vendedores intentar eludir la censura dirigiendo a los potenciales compradores a ofertas que no usan el título del juego en la descripción.

Algunos jugadores de Animal Crossing en China han creado escenarios que imitan al mundo real, con puntos de revisión de la temperatura y avatares que usan mascarillas.

No está claro si el retiro del videojuego es una orden del regulador de contenidos de China o un acto voluntario de las plataformas de comercio electrónico sensibles a temas políticos.

Representantes de Alibaba y Pinduoduo no estuvieron disponibles de inmediato para realizar comentarios en la tarde del viernes.

En febrero, el videojuego “Plague Inc”, donde los usuarios crean un patógeno para destruir el mundo, fue retirado de la App Store de Apple en China luego de que reguladores dijeron que incluía contenido ilegal.

Reporte de Pei Li; Editado en Español por Ricardo Figueroa