Exjefe de Nissan Ghosn se declara inocente en primera aparición desde arresto en noviembre

Un boceto de la corte, elaborado por Nobutoshi Katsuyama, muestra al removido presidente de Nissan Motor Co Ltd, Carlos Ghosn, durante una audiencia pública para escuchar el motivo de su detención en el Tribunal de Distrito de Tokio en Tokio, Japón, en esta imagen publicada por Kyodo el 8 de enero del 2019. Crédito obligatorio Kyodo/vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UNA TERCERA PARTE. CREDITO OBLIGATORIO. PARA USO FUERA DE JAPÓN. NO ESTÁ PERMITIDA SU VENTA COMERCIAL O EDITORIAL DENTRO DE JAPÓN.