WIDER IMAGE-Creciente presencia militar genera inquietud en la frontera entre Noruega y Rusia

SETERMOEN/KIRKENES, Noruega, 6 nov (Reuters) - Bajo un suave sol de invierno en el norte de Noruega, marines estadounidenses entrenan en el hielo y la nieve mientras aprenden a moverse en el frío extremo.

Infantes de marina de EEUU durante un ejercicio militar con soldados noruegos, en Setermoen, Noruega, Octubre 29, 2019. REUTERS/Stoyan Nenov

“¿Qué país está al noreste?”, grita el sargento Daniel Croak a un grupo de 20 soldados con chaquetas de combate camufladas y pantalones blancos en un bosque de pinos cerca de la ciudad de Setermoen. “¡Rusia!”, responden ellos.

Las tropas forman parte de un contingente de 650 infantes de marina que realizaron un ejercicio militar conjunto reciente con 3.000 soldados de Noruega, miembro de la OTAN, en momentos en que tanto la alianza como Rusia han aumentado su presencia militar en el Ártico.

A unos cientos de kilómetros de Setermoen, Rusia está modernizando sus fuerzas en la península de Kola, hogar de su flota norteña. Moscú también ha llevado a cabo maniobras en las últimas semanas, organizando un importante ejercicio submarino en el Atlántico Norte, según fuentes de inteligencia citadas por los medios noruegos.

“No usen su GPS. Pueden estar dañados”, dijo Croak a los marines, una advertencia derivada de las acusaciones de la OTAN, negadas por Rusia, de que Moscú ha estado detrás del colapso de sistemas de GPS en Noruega.

La creciente tensión inquieta a muchos noruegos, especialmente en la ciudad de Kirkenes, que durante tres décadas ha estado tratando de fomentar la cooperación con Rusia.

Los residentes pueden cruzar la frontera con un permiso y sin necesidad de visa. Muchos van a la cercana ciudad rusa de Nikel a comprar gasolina porque allí es mucho más barata, y los letreros de las calles usan tanto el alfabeto cirílico como el latino.

“No me gusta que haya cada vez más militares a ambos lados de la frontera. No queremos tensiones crecientes”, dijo Eirik Wikan, copropietario del astillero Kimek en Kirkenes, que recibe dos tercios de sus ingresos por la reparación de buques rusos. “Aquí en el norte, trabajamos juntos para reducir las tensiones (...) Tratamos de no ser parte de ellas”.

“UNA CIUDAD RUSA EN NORUEGA”

Alrededor de un tercio de los 180 empleados de la compañía son rusos, 22 de los cuales trabajan en la ciudad portuaria rusa de Murmansk.

Nikolai Chagin, mecánico de la ciudad rusa de Severodvinsk, trabaja en el astillero de Kirkenes desde 2006. “No tengo los problemas que solía tener en Rusia: tengo un buen trabajo, un salario normal”, relató.

Alrededor del 10% de los residentes de Kirkenes ahora son de la península de Kola.

La compañía de teatro Samovar de Kirkenes actúa en Noruega y Rusia, y tiene empleados de ambos países. El coreógrafo ruso Nikolai Shchetnev se siente como en casa y está pensando en solicitar la doble nacionalidad.

“Kirkenes es una ciudad rusa en Noruega”, dijo Rune Rafaelsen, alcalde del municipio de Soer-Varanger, que incluye a Kirkenes.

Rusia niega responsabilidad por el aumento de las tensiones. Culpa a la reciente base de marines estadounidenses en Noruega, a la que ve como un desafío a su seguridad.

Pero las preocupaciones de Noruega aumentaron después de que Rusia anexó Crimea en 2014 y luego organizó ejercicios militares en el Ártico, incluidas maniobras marítimas con buques con capacidad para lanzar misiles balísticos.

“Estos fueron mensajes claros de Moscú”, dijo el teniente general Rune Jakobsen, comandante del centro de mando operativo de las Fuerzas Armadas de Noruega. “No sean parte de la defensa de misiles balísticos (de la OTAN)”.

A pesar de las tensiones, dice que las fuerzas rusas se están comportando de manera menos agresiva en la frontera con Noruega que en algunas otras zonas fronterizas entre Rusia y la OTAN, como el Mar Báltico.

Editado en español por Javier Leira