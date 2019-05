Tres razones por las que un fármaco milagroso puede costar 5 millones de dólares

Tabletas y cápsulas farmacéuticas en una mesa en Liubliana el 18 de septiembre de 2013. REUTERS/Srdjan Zivulovic

NUEVA YORK, 14 mayo (Reuters Breakingviews) - La terapia génica de Novartis para la atrofia muscular espinal podría fijar un nuevo récord de coste, en hasta 5 millones de dólares por paciente. Zolgensma parece asombrosamente eficaz contra una enfermedad rara y hereditaria, cuyas víctimas rara vez viven más allá de los cuatro años. Aun así, es probable que el alto precio alimente el debate sobre si un medicamento debería costar tanto. A veces, la respuesta es sí.

Los economistas del sector sanitario a menudo miden el valor de una terapia estimando cuánto cuesta un año de vida sana de un individuo. Los países, y cada vez más las aseguradoras, utilizan esta fórmula. El consejero delegado de Novartis, Vas Narasimhan, dijo el mes pasado que Zolgensma, que es un tratamiento que se realiza una sola vez, era rentable a un precio de hasta 5 millones de dólares, basándose en el cálculo de que un año de vida saludable sin hospitalización vale 500.000 dólares. La sociedad ya paga altos precios por medicamentos contra el cáncer que proporcionan menos beneficios a cambio del desembolso realizado.

Los argumentos de la farmacéutica se ven reforzados por el hecho de que las empresas necesitan obtener un rendimiento de su inversión, y si no lo consiguen, es posible que no inviertan en el futuro. Novartis pagó 8.700 millones de dólares por AveXis, la firma investigadora de Zolgensma, en 2018. La mayoría de los medicamentos no llegan al mercado, y para aquellos que lo hacen pueden pasar años antes de que la compañía sepa si el precio que fijó cubrirá sus costes, que en este caso incluyen la fabricación de un complejo virus modificado. El número de pacientes potenciales es pequeño, quizás uno de cada 10.000 personas.

El problema es que los fabricantes de medicamentos también tienen un incentivo para cobrar precios altos sólo porque el mercado los tolera. Los estadounidenses representan alrededor del 40% del gasto farmacéutico mundial, ayudados por la competencia limitada, los precios no regulados, los numerosos intermediarios y la limitada capacidad de negociación de la Administración. Los medicamentos contra el cáncer protegidos por patentes en Estados Unidos cuestan, de promedio, el triple de lo que en otros países. Una señal de que el mercado está fallando es cuando los medicamentos no sólo tienen precios altos, sino también una enorme variación entre países de similar riqueza.

En términos de precios, Novartis tiene los tres factores a su favor. Mientras tanto, existe un medicamento rival para Zolgensma pero debe ser administrado cada pocos meses y parece menos efectivo. La tarea que tiene por delante Novartis ahora es maximizar los ingresos y minimizar la indignación pública. Obviamente, podría fijar el precio en 5 millones de dólares, pero conformarse con, digamos, la mitad de esa cifra sería más saludable para todos.

