Precios de transporte de crudo saltan por sanciones de EEUU a supertanqueros chinos

SINGAPUR, 27 sep (Reuters) - Las tasas de transporte de petróleo desde Oriente Medio a Asia se dispararon hasta un 28% el viernes, luego de que las sanciones de Estados Unidos contra el gigante chino COSCO por su presunta participación en el traslado de crudo iraní asustaron al mercado global de carga de crudo.

En lo que el Departamento de Estado describió como “una de las mayores medidas de sanciones adoptadas por Estados Unidos” desde que se reimpusieron restricciones a Irán en noviembre del año pasado, dos unidades de COSCO fueron identificadas junto a otras compañías en denuncias de que transportaban crudo iraní.[nL2N26G0EZ]

La sorpresiva medida, que afectó a uno de los mayores transportistas de hidrocarburos del mundo y que opera más de 50 supertanqueros, se da en el marco de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ejercer la máxima presión para que Teherán deseche sus programas nucleares.

Como algunos compradores salieron al mercado a asegurar buques, las tasas para reservar petroleros que lleven crudo desde Oriente Medio al norte de Asia en octubre treparon casi un 19% durante la sesión asiática a unos 75-76 puntos en Worldscale, una herramienta que la industria usa para calcular cobros, dijeron fuentes de la industria.

Eso significa un alza de unos 600.000 dólares por cada barco, dijo un operador petrolero con sede en Singapur.

También hay incertidumbre sobre la extensión de las sanciones contra COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co, Ltd y su filial COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co, Ltd. Fuentes de la industria dijeron que los compradores de petróleo se están absteniendo de contratar buques de COSCO mientras consultan a sus equipos legales para entender el impacto de las medidas.

“El mercado teme a las sanciones, por lo que las refinerías están tomando algunas medidas preventivas. Tendremos que ver la extensión con que se implementen las sanciones”, dijo KY Lin, portavoz de la refinería taiwanesa Formosa Petrochemical (6505.TW), un importante comprador de crudo en Asia.

La reacción del viernes llevó a las tasas de transporte a niveles vistos por última vez luego de los ataques de drones contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita a mediados de septiembre. Los petroleros de COSCO representan cerca de un 7,5% de la flota mundial de supertanqueros, según datos de Refinitiv.

