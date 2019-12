Rússia é banida de Olimpíadas e Mundiais por manipular dados sobre doping

Prédio da Agência Antidoping da Rússia, em Moscou 28/03/2018 REUTERS/Maxim Shemetov

MOSCOU (Reuters) - A Rússia foi banida de disputar Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais em diversos esportes por quatro anos, após a Agência Mundial Antidoping (Wada) punir o país por manipular dados laboratoriais, disse um porta-voz da organização nesta segunda-feira.

O comitê executivo da Wada concluiu que a Rússia adulterou dados de laboratório ao forjar evidências e deletar arquivos relacionados a testes positivos de doping que poderiam ter ajudado a identificar fraudes.

A decisão do comitê foi unânime, disse o porta-voz, e engloba o período da Olimpíada de Tóquio 2020, dos Jogos de Inverno de Pequim 2022 e da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A Rússia, que tentou se impor ao mundo como um gigante dos esportes, está envolvida em escândalos sobre doping desde 2015, quando uma investigação da Wada encontrou evidências de um esquema de doping em massa no atletismo russo.

Os problemas com o doping cresceram desde então, com muitos de seus atletas afastados das duas últimas Olimpíadas e a proibição de utilizar a bandeira russa nos Jogos de Inverno de Pyeongchang do ano passado como punição por acobertamentos de um esquema de doping sistemático patrocinado pelo Estado nos Jogos de Sochi, em 2014.

As sanções desta segunda-feira foram recomendadas pelo comitê de revisão de conformidade da Wada em resposta aos dados laboratoriais fornecidos por Moscou no início deste ano.

Em novembro, o ministro do Esporte, Pavel Kolobkov, atribuiu as discrepâncias nos dados a questões técnicas.

Por Gabrielle Tétrault-Farber