Única medallista olímpica de Irán entrena en Europa tras abandonar su país cansada de ser "usada"

Foto de archivo. Juegos Olímpicos de Rio 2016 - Taekwondo - Kimia Alizadeh Zenoorin (IRI) de Irán celebra su medalla de bronce. Rio de Janeiro, Brasil, 18/08/2016. REUTERS/Peter Cziborra

AMSTERDAM, 13 ene (Reuters) - La única medallista olímpica femenina de Irán ha estado entrenando en la ciudad holandesa de Eindhoven tras abandonar su país hace varias semanas, informó el lunes la emisora ​​NOS.

La campeona de taekwondo Kimia Alizadeh, que ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2016, dijo en las redes sociales que se fue porque se había cansado de ser utilizada por las autoridades como una herramienta de propaganda.

Mimoun El Boujjoufi, entrenador de taekwondo de Países Bajos, dijo a NOS que Alizadeh se había acercado a él hace un mes.

“Estaba de vacaciones en Europa, pero decidió con su pareja no regresar a Irán”, sostuvo El Boujjoufi. “Por supuesto que es bienvenida aquí. Conocemos sus cualidades. Es una gran suma al taekwondo en los Países Bajos”.

En una publicación de Instagram durante el fin de semana, Alizadeh había dado a entender que se había mudado a Europa, pero no proporcionó detalles.

“Nadie me ha invitado a Europa y no me han ofrecido una oferta tentadora. Pero acepto el dolor y las dificultades de la nostalgia porque no quería ser parte de la hipocresía, la mentira, la injusticia y la adulación”, señaló.

“Soy una de millones de mujeres oprimidas en Irán con las que han estado jugando durante años (...) Vestí cada cosa que me dijeron y repetí lo que pidieron. Repetí cada frase que ordenaron”, escribió.

No estaba claro si se produjo un contacto con Países Bajos para solicitar asilo. El Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a comentar.

Alizadeh dijo que las autoridades de la república islámica atribuyeron su éxito a su gestión y al hecho de que usaba el velo islámico, que es obligatorio en Irán.

Reporte de Toby Sterling; Editado en español por Javier Leira