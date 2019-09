En mensaje a Trump, China dice en ONU que aranceles pueden hundir al mundo en recesión

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se dirige a la 74a sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en la sede de la ONU, en Nueva York. 27 de septiembre de 2019. REUTERS/Lucas Jackson

NACIONES UNIDAS, 27 sep (Reuters) - El máximo diplomático de China dijo el viernes que los aranceles y las disputas comerciales podrían hundir al mundo en una recesión y que Pekín se comprometió a resolver los conflictos de manera “calmada, racional y cooperativa”.

En un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo: “Erigir muros no resolverá los retos del mundo y culpar a otros por los propios problemas no funciona. Las lecciones de la Gran Depresión no deben olvidarse”.

Sin nombrar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien comenzó una guerra comercial con China hace casi 15 meses, Wang agregó: “Los aranceles y la provocación de disputas comerciales, que alteran las cadenas industriales y de suministro en el mundo, sirven para socavar el régimen comercial multilateral y el orden económico y comercial global”.

“Incluso pueden hundir al mundo en una recesión”, añadió.

Ambos países se han impuesto aranceles recíprocos por cientos de miles de millones de dólares, agitando los mercados financieros y amenazando el crecimiento global.

Se espera una nueva ronda de conversaciones de alto nivel entre las dos partes en Washington en la primera mitad de octubre.

Las declaraciones de Wang, inusualmente mordaces para un diplomático chino, fueron realizadas el mismo día en que una fuente dijo que el Gobierno de Trump está considerando nuevas y radicales medidas de presión financiera sobre Pekín, entre ellas la posibilidad de excluir a las compañías chinas de las bolsas estadounidenses.

Fuentes dijeron a Reuters el viernes que la medida sería parte de un esfuerzo más amplio para limitar las inversiones estadounidenses en compañías chinas, debido en parte a las crecientes preocupaciones de seguridad sobre sus actividades.

Reporte de David Lawder y David Brunnstrom; Editado en español por Javier López de Lérida y Rodrigo Charme