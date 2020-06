Ginebra conmemora el 75 aniversario de la ONU con obra de arte biodegradable

Una vista de la obra de arte ""World in progress" del artista francés Saype, hecha con una mezcla ecológica de tiza y carbón y que representa a dos niños arrodillados en un círculo mientras dibujan un árbol para conmemorar el 75 aniversario de la fundación de Naciones Unidas. en el césped de su sede europea, en Ginebra, Suiza, el 23 de junio de 2020 en esta imagen obtenida por Reuters el 26 de junio de 2020. Valentin Flauraud for Saype/Handout via REUTERS