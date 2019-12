El ayer y hoy de los campos de refugiados palestinos

Una combinación de imágenes muestra estudiantes palestinos en una escuela en Gaza. Imagen más antigua data de 1974. UNRWA/George Nehmeh/Handout via REUTERS (L) and Palestinian students attending a class inside al-Falah Elementary School in Gaza City, September 2, 2019. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE.