Trump recua em retórica contra o Irã e se diz aberto a acordo

Por Parisa Hafezi e Nandita Bose

DUBAI/WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou neste sábado que aplicaria novas sanções ao Irã, mas também se disse disposto a um acordo para ajudar a castigada economia do país, em um aparente movimento para diminuir as tensões desde a derrubada de um drone americano nesta semana pela república islâmica.

Trump indicou que o governo americano estava seguindo um caminho diplomático para pressionar Teerã na declaração deste sábado em Washington, antes de viajar ao retiro presidencial de Camp David, onde disse que deliberará sobre o Irã.

“Aplicaremos mais sanções ao Irã”, disse Trump a repórteres.

“Em alguns casos, estamos indo devagar, mas em outros, mais rápido.”

Uma ação militar “sempre esteve em cima da mesa”, disse o presidente, que acrescentou, no entanto, estar aberto a um acordo com o Irã que, segundo ele, melhoraria a castigada economia do país.

“Podemos chamá-lo de ‘Tornemos o Irã grande novamente’”, disse Trump.