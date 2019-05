Netanyahu luta para formar governo em meio a conversas sobre nova eleição

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu embarcou neste domingo no que chamou de “esforço final” para romper um impasse na formação de uma coalizão de governo antes do prazo final de quarta-feira para obter um acordo.

No poder pela última década, Netanyahu tem tido uma inesperada dificuldade em selar um acordo com um grupo de partidos de direita, extrema direita, e judeus ultra ortodoxos, que se alinhariam ao seu partido Likud e o garantiriam um quinto mandato após a eleição de 9 de abril.

Divisões entre o partido ultranacionalista Yisrael Beitenu, do ex-ministro da Defesa Avigdor Lieberman, e o Judaísmo Unido da Torá por conta de um projeto de lei de recrutamento militar, regulando as isenções para estudantes seminaristas judeus ultra ortodoxos, levaram a coalizão a um impasse.

Lieberman disse há tempos que homens ultra ortodoxos devem compartilhar o fardo do serviço obrigatório com os outros judeus israelenses. Partidos ultra ortodoxos dizem que estudantes seminaristas deveriam estar isentos do recrutamento, como têm sido desde a fundação de Israel em 1948.

Um prazo de 42 dias determinado por lei para anunciar um novo governo expira na quarta-feira, e o presidente Reuven Rivlin pode então atribuir a tarefa a outro legislador após consultas com os líderes dos partidos políticos.

Isso poderia abrir caminho para tentativas do ex-chefe militar Benny Gantz, líder do partido centrista Azul e Branco. Ele precisaria, no entanto, de apoio de alguns dos aliados do Likud para persuadir Tivlin de que ele poderia reunir uma maioria no Parlamento.