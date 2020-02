Israel proíbe exportações agrícolas da Palestina via Jordânia, diz ministro

RAMALLAH, Cisjordânia (Reuters) - Israel escalou a guerra comercial com os palestinos ao interromper suas exportações agrícolas via Jordânia, afirmou o ministro da Agricultura palestino Riyad al-Attari, neste sábado.

Israel e a Autoridade Palestina abriram uma nova frente em seu conflito que já dura décadas com uma disputa comercial que começou em outubro e piorou ao longo da última semana.

“O diretor de travessias israelense informou todos os exportadores e todas as partes relevantes que todos os produtos agrícolas palestinos seriam proibidos de serem exportados para mercados mundiais via fronteira com a Jordânia, começando no domingo”, disse al-Attari.

Autoridades de Israel e Jordânia não responderam imediatamente aos pedidos por comentários.

“É uma guerra econômica contra todo o povo palestino”, disse Ahmed Rihan, diretor de vendas do Attelawi, que exporta produtos para o Reino Unido e para países árabes.

“Isso nos afetará, como comerciantes e exportadores, afetará fazendeiros e empresas de transporte e afetará todo o povo palestino”, acrescentou.

Reportagem de Ali Sawafta e Nidal al-Mughrabi